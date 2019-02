«Er hat das Spiel revolutioniert: Er hat den großen Spieler erfunden, der Dreier schießt. Er hat den Wurf auf einem Bein im Zurückfallen erfunden», sagte der frühere NBA-Allstar Marion, der von 2009 bis 2014 mit Nowitzki bei den Dallas Mavericks spielte, der Deutschen Presse-Agentur. «Er ist ein großartiger Typ, Teamkollege, Vater, Champion - das spricht für sich. Ich bin einfach froh, dass ich mit ihm spielen durfte.»

Mit Marion (40) und Chandler (36) an der Seite holte Nowitzki (40) 2011 den Titel in der NBA. «Er ist eine Legende, einer der besten Spieler aller Zeiten. Er geht direkt (im ersten möglichen Jahr) in die Ruhmeshalle», sagte Center Chandler, der inzwischen für die Los Angeles Lakers aufläuft. «Er hat den Weg bereitet für andere Europäer. Er hat die komplette Franchise geändert, hat die Meisterschaft gebracht. Er ist der ultimative Profi, mehr kannst du nicht verlangen.»

Der frühere Flügelspieler Marion hat seine Laufbahn beendet und besuchte sein Ex-Team jüngst in der Kabine. Für die Zeit nach seinem letzten Spiel hat er einen Ratschlag an Nowitzki: «Er soll das machen, was er will. Er liebt seine Familie, liebt es, ein Vater zu sein - das sollte er machen, sich Zeit nehmen und das Leben genießen.» Ob Nowitzki nach der laufenden NBA-Saison zurücktritt, hat er bislang offen gelassen.