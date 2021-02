Ordentliche Premiere

So schnell hätte sich Chris Richards (Foto: APF) wohl nicht als Hoffenheimer Bundesligaspieler erwartet. Erst in dieser Woche war der US-Amerikaner von den Amateuren des FC Bayern München in den Kraichgau gewechselt und stand gegen ein Top-Team der Liga bereits in der Startelf von Sebastian Hoeneß. Doch der TSG-Coach kennt Richards aus seiner Zeit bei der "Zweiten" des Rekordmeister eben gut. "Schnell und kopfballstark", so Hoeneß sei der 20-jährige Defensivmann, der ein "ordentliches Debüt" ablieferte. Natürlich traute er sich noch nicht allzu viel zu, seinen Job auf der linken Abwehrseite erledigte er aber abgeklärt.

Frankfurter Luxusproblem

Eintracht-Trainer Adi Hütter konnte es sich leisten, Sturmjuwel Luka Jovic wieder nicht in die Startformation zu beordern. Der Leihspieler von Real Madrid nimmt das noch zähneknirschend hin, dürfte aber demnächst auf einen Einsatz von Beginn an drängen. Diesmal trat Jovic nicht entscheidend in Erscheinung, was auch nicht nötig war. Glücklich kann sich schätzen, wer solche Ersatzkräfte hat. awi