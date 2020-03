Die Olympischen Sommerspiele sollen fast genau ein Jahr später starten. Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Eigentlich sollten die sportlichen Wettbewerbe in diesem Jahr am 24. Juli beginnen. Doch wegen des neuen Coronavirus mussten die Sommerspiele verschoben werden. Am Montag wurde bekannt: Die Wettbewerbe sollen ein Jahr später vom 23. Juli bis zum 8. August stattfinden.

Die Organisatoren können sich jetzt aber nicht ein Jahr lang ausruhen. Im Gegenteil: Sie müssen zum Beispiel die Sportstätten ein Jahr länger in Schuss halten.