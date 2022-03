Ein betrunkener Autofahrer hat sich und vier weitere Insassen durch einen schweren Unfall auf der Landstraße 3065 bei Babenhausen verletzt. Das Auto geriet in der Nacht zum Samstag in einer Kurve in den Straßengraben und überschlug sich, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Das Fahrzeug blieb demnach auf dem Dach liegen, alle fünf Insassen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren konnten sich aber selbstständig aus dem Wagen befreien. Sie wurden den Angaben nach mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.