Berlin (dpa) - Die erste in Deutschland produzierte Netflix-Serie wird fortgesetzt. Von «Dark» werde eine zweite Staffel gedreht, teilten der US-Streamingdienst und das Produktionsunternehmen Wiedemann & Berg in München mit. Zur Begründung hieß es, dass die erste auf zehn Teile angelegte Staffel der Mysteryserie «eine der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix» gewesen sei. «Dark» war am 1. Dezember fast weltweit bei dem Streamingdienst angelaufen, der international nach eigenen Angaben 109 Millionen Abonnenten hat.