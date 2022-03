Für die Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Hessen gilt in der Corona-Pandemie keine 3G-Regel mehr. Das stellte ein Sprecher der hessischen Landesregierung am Montag in Wiesbaden auf dpa-Anfrage klar. Die veränderte Regelung für den ÖPNV gehe auf das geändertes Infektionsschutzgesetz zurück, mit dem bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Gemäß der 3G-Regel haben Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang.