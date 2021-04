Corona-Gedenken: An jene, die die Infektion mit dem Corona-Virus nicht überlebt haben – im Stadtkreis Heilbronn sind es bislang 123, im Landkreis 185 – wird mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kilianskirche gedacht. Damit folgen die Heilbronner Dekanate beider Konfessionen dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Totengedenken am 18. April.

Geleitet wird der Gottesdienst von den beiden Dekanen Christoph Baisch und Roland Rossnagel, Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel spricht für die Stadt Heilbronn. Die Kirchen sehen den Gottesdienst als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen, "die um die Verstorbenen trauern und vielfach nicht so von ihnen Abschied nehmen konnten, wie sie es sich gewünscht hätten". Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und kann über "Youtube" live verfolgt werden und am Samstagabend auch unter www.katholisch-hn.de/dom, www.kirche-heilbronn.de und unter www.heilbronn.de. (bfk)