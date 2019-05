Wie geht es weiter?

Endgültig entscheidet der Gemeinderat am 27. Juni über die Einführung des Kulturförderfonds "Livemusikförderung in Heidelberger Clubs". Zuvor muss am 29. Mai noch der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht geben. Vor der Sommerpause sollen noch entsprechende Antragsformulare erarbeitet werden, die es Clubbetreibern möglich machen, möglichst unbürokratisch an die Gelder zu kommen. Das Kulturamt rechnet damit, dass dann ab 1. September die ersten Anträge auf Förderung aus dem neuen Fonds gestellt werden können.

SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster hatte in diesem Zusammenhang eine Idee: "Wir wollen Vorreiter sein für die digitale Stadt - wieso kann man die Anträge nicht digital zur Verfügung stellen?" Kulturamtsleiterin Andrea Edel erklärte, man arbeite in diesem Zusammenhang an einer Lösung. Man sei auch schon jetzt bemüht, den Aufwand für die Clubbetreiber in Sachen Antragsstellung so gering wie möglich zu halten. (ani)