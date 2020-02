Miami (dpa) - Die San Francisco 49ers mit Mark Nzeocha und die Kansas City Chiefs treffen im 54. Super Bowl aufeinander. Die Chiefs gehen als leichter Favorit in das Finale der amerikanischen National Football League in Miami. Der 30 Jahre alte Franke Nzeocha könnte sich als dritter Deutscher den begehrten Ring für einen Super-Bowl-Champion sichern. Auch das Rahmenprogramm steht beim größten Einzelsport-Ereignis der Welt stets im Fokus: Die US-Nationalhymne wird von Demi Lovato gesungen, in der Halbzeitshow treten die Popsängerinnen Shakira und Jennifer Lopez auf.