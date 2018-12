Doppeltorschütze: Bayerns Robert Lewandowski (M.) schiebt den Ball mit der Innenseite vorbei an Ajax-Torhüter Andre Onana zum 1:0. Foto: Imago

Von Maik Rosner

Amsterdam. Die nicht besonders gewagte Vorhersage von Niko Kovac musste erst gar nicht einer Überprüfung unterzogen werden. "Die Welt geht nicht unter, wenn wir Zweiter werden", hatte der Trainer des FC Bayern gesagt. Ein bisschen ins Wanken geraten wäre bei der dafür nötigen Niederlage allerdings zumindest der Eindruck, wonach seine Mannschaft die zuletzt doch recht ausgeprägte Krise überwunden hat.

Dass sie nun zu einem am Ende wilden 3:3 (1:0) bei Ajax Amsterdam im letzten Gruppenspiel der Champions League kam, hatte zudem den für sie angenehmen Nebeneffekt, auf die Auslosung des Achtelfinals am Montag mit ein bisschen weniger Furcht vor einer Rückkehr der Krisenszenarien blicken zu können. Fehlen wird dann allerdings Thomas Müller, der nach einem unabsichtlichen, aber groben Foulspiel ebenso die Rote Karte sah (75.) wie Amsterdams Maximilian Wöber acht Minuten zuvor.

Den Weg zum Gruppensieg geebnet hatte Robert Lewandowski mit seinem Tor in der 13. Minute. Dusan Tadic glich für Ajax aus (61.) und drehte die Partie sogar ganz (82./Foulelfmeter), ehe Lewandowski ebenfalls vom Punkt aus ausglich (87.) und der eingewechselte Kingsley Coman die Bayern gar wieder in Führung brachte (90.). Doch weil Niklas Süle bei seinem Rettungsversuch nach Klaas-Jan Huntelaars Abschluss noch ein Eigentor unterlief (90.+5), verpassten die Bayern den möglichen deutschen Rekord von 16 Punkten in der Gruppenphase.

Die Bayern waren nun zwar stark gefordert worden von Ajax, aber anders als beim 1:1 im Hinspiel wirkten sie nicht wie eine arg verunsicherte Mannschaft. Weniger Ballbesitz hatten die Münchner zwar, sie agierten aber auch bewusst zurückhaltend, trugen immer wieder gefährliche Konter vor und boten Ajax bis zum turbulenten Schluss Paroli.

"Ajax hat wieder Farbe im Gesicht", hatte Amsterdams Trainer Erik ten Hag vor dem Spiel gesagt und an anderer Stelle präzisiert: "Ein gutes Team beherrscht viele Facetten des Fußballs, und dieses Team ist ein gutes Team." Gemeint war damit seine Mannschaft, die der frühere Coach der Bayern-Reserve (2013 bis 2015) im Januar übernommen hatte.

Nach einer ersten Chance von Gnabry zeigte die junge Ajax-Elf ihr spielerisches Vermögen, als sie sich hübsch und direkt durchkombinierte, Donny van de Beeks Abschluss aber zu drucklos geriet. Allerdings hielten die Bayern gut dagegen und kamen nach Kontern mehrfach zu gefährlichen Torannäherungen. Wie erneut durch Gnabry, dessen Schuss Torwart André Onana über die Latte lenken konnte. Eine Minute später führten die Bayern, diesmal dank Gnabrys feinem Pass auf Lewandowski, der kühl vollendete. Ajax blieb allerdings ebenfalls gefährlich und brachte die zum dritten Mal hintereinander unveränderte und eingespielte Formation der Bayern mehrfach in Bedrängnis.

Es war ein munteres Spiel, das die Bayern auch in der zweiten Halbzeit im Stile eines Außenseiters gestalteten und kurz fürchten mussten, den Gruppensieg doch noch aus der Hand zu geben. Das hatte auch mit Müller zu tun, der die Münchner Überzahl mit seinem unabsichtlichen wie übermotivierten Tritt ins Gesicht von Nicolás Tagliafico unbedacht beendete. Dass er nebenbei einen Rekord einstellte, dürfte Müller wenig getröstet haben. Mit seinem 105. Einsatz in der Champions League zog er mit dem früheren Münchner Kapitän Philipp Lahm gleich, der bisher die meisten Spiele für einen deutschen Verein absolviert hatte. Vorerst kommt nun aber kein weiteres hinzu.

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Blind - de Jong, van de Beek (78. Dolberg) - Ziyech, Tadic, Neres (89. Huntelaar).

München: Neuer - Rafinha, Jerome Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka (89. Renato Sanches) - Gnabry (62. Thiago), Thomas Müller, Ribery (71. Coman) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich); Zuschauer: 45.000 ; Tore: 0:1 Lewandowski (13.), 1:1 Tadic (61.), 2:1 Tadic (82. Foulelfmeter), 2:2 Lewandowski (87. Foulelfmeter), 2:3 Coman (90.), 3:3 Süle (90+5/Eigentor); Rote Karten: Wöber (67.)/Müller (75.).