(csw). Carobpulver ist mit seinem süßlich-karamellartigen Geschmack eine Alternative zu Kakaopulver. Es wird aus dem Fruchtmark der Schoten des Johannisbrotbaumes gewonnen und gilt laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) als besonders gut verträglich, da es keine anregenden Substanzen wie Koffein und Theobromin enthält. Carobpulver ist reich an Ballaststoffen, Beta-Karotin, Kalzium und Eisen und enthält natürlicherweise Zucker. Dennoch sei Carobpulver laut BZfE deutlich kalorienärmer als kakaohaltige Getränkepulver. Auch für Kuchen und Gebäck, Brotaufstriche und Pudding ist das aromatische Pulver geeignet.

Rezept

Vegane Carob-Brownies

Zutaten für 12 Stück:

375 g Dinkelmehl

375 g gehackte Walnüsse

125 g gehackte Mandeln

125 g Carobpulver

125 g Haferflocken (zart)

500 ml Sojadrink

250 g Agavendicksaft

100 g Birkenzucker (Xylit)

100 g Margarine

Abrieb einer Bio-Zitrone

½ Pck. Backpulver

½ TL gemahlene Vanille

1 Prise Salz

Alle trockenen Zutaten vermischen und alle feuchten Zutaten separat ebenfalls miteinander vermischen. Die Margarine bleibt außen vor und wird zunächst bei sanfter Hitze geschmolzen. Dann die geschmolzene Margarine zu den übrigen flüssigen Zutaten geben. Nun trockene und flüssige Zutaten zusammenbringen und zügig miteinander vermengen. Wichtig: Nicht zu lange rühren! Den Teig in eine gefettete Form geben (am besten 20 mal 30 Zentimeter), anschließend im auf 160 Grad vorgeheizten Backofen eine halbe Stunde backen. Nach dem Abkühlen in zwölf Brownie-Stücke zerteilen.