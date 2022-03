Der VfB Stuttgart weitet seine Zusammenarbeit mit dem Sportbekleidungshersteller Jako aus. Das Unternehmen mit Sitz in Mulfingen im Hohenlohekreis verlängert seinen ursprünglich noch bis 2023 laufenden Ausrüstervertrag um weitere sechs Jahre bis 2029 und steigt zudem als Investor beim Fußball-Bundesligisten ein. Jako übernimmt 1,16 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung der Schwaben und zahlt dafür rund vier Millionen Euro, wie VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag mitteilte.