Der VfB Stuttgart hat eingeräumt, dass bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Ordnern und Fans beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 5. März "einzelne der eingesetzten Ordner unverhältnismäßig vorgegangen sind." Das sei auf Grundlage der Stellungnahme festgestellt worden, die der Fußball-Bundesligist von seinem Sicherheits-Dienstleister erhalten habe. Die Firma habe daraus bereits personelle Konsequenzen gezogen, teilte der VfB am Donnerstag mit. Club und Sicherheitsfirma würden sich erneut "von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist", distanzieren.