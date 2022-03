Der FC Augsburg rechnet trotz des Corona-Ausbruchs beim FSV Mainz 05 mit einer planmäßigen Austragung seines Bundesliga-Heimspiels an diesem Wochenende. "Wir sind heute Mittag erstmalig informiert worden, dass Mainz 05 einen Antrag auf Spielverlegung bei der DFL eingereicht hat. Nach unserem derzeitigen Informations- und Kenntnisstand wird das Spiel am Samstag ausgetragen", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch. "Da uns auch die DFL mitgeteilt hat, dass die Spielordnung das entscheidende Kriterium ist, gehen wir davon aus, dass die Partie auch gemäß der Statuten am Samstag stattfinden wird."