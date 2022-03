Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspielerin Leonie Köster vorzeitig verlängert. Die 20-Jährige unterschrieb bei den Hessinnen einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte. Köster debütierte im September 2020 in der Bundesliga. "Leonie hat sich schon jetzt in unserem Bundesligakader etabliert, spielt aber auch gleichzeitig eine wichtige und unterstützende Rolle in unserem talentierten U20-Team", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich.