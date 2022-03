Matthias Schardt ist am Sonntag klar in seinem Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim bestätigt worden. 89,5 Prozent der Wähler stimmten für den CDU-Mann, der seit 2014 das Amt innehat. Weitere Kandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde im Landkreis Germersheim lag bei 39,2 Prozent. Insgesamt waren knapp 12.600 Menschen wahlberechtigt.