Brantner siegt klar in der Stadt

Das erste Direktmandat für eine Grüne im Wahlkreis 274 hat Franziska Brantner vor allem ihren Wählerinnen und Wählern in Heidelberg zu verdanken. Hier holte sie stolze 38,7 Prozent der Erststimmen. Im Umland kam sie überall auf weniger Stimmen – und landete zum Teil sogar auf Platz drei hinter Alexander Föhr (CDU) und Elisabeth Krämer (SPD). Nur in den direkten Nachbarstädten Dossenheim (33,3 Prozent) und Eppelheim (24,3 Prozent) ging Brantner als Siegerin hervor. In den anderen Gemeinden war größtenteils Föhr der Stimmkönig. Da Heidelberg jedoch fast die Hälfte der Wahlberechtigten im Wahlkreis stellt, gab das Ergebnis der Stadt den Ausschlag für Brantner.

Innerhalb der Stadtteile zeigt sich bei den Erststimmen ein ähnliches Bild wie bei den Zweitstimmen (siehe Grafik), nur dass die "kleinen" Parteien eine geringere Rolle spielen. Am besten schnitt Grünen-Kandidatin Brantner in der Weststadt ab, wo sie sogar jede zweite Erststimme holte (50,4 Prozent). CDU-Konkurrent Föhr konnte immerhin seinen Heimatstadtteil Ziegelhausen (32,1 Prozent) gewinnen – ebenso wie den Emmertsgrund (25,1 Prozent). Die aus Walldorf stammende SPD-Kandidatin Elisabeth Krämer lag im Pfaffengrund deutlich vorne (29,6 Prozent) und im Boxberg knapp (24,8 Prozent). (dns)