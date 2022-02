Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Bei den Bränden in Waldkirch und Emmendingen wurde niemand verletzt. Ermitteln konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter durch Hinweise aus der Bevölkerung. Gelegt wurden die Brände nach Polizeiangaben meistens in der Nacht. Die Polizei schätzt den Schaden seit Beginn der Brandstiftungen im vergangenen Herbst auf 70.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an, hieß es.

Mitteilung der Polizei