Ein umgeworfener Aschenbecher hat in Herrenberg (Kreis Böblingen) vermutlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Nach Angaben der Polizei vom Freitag konnten die Flammen in der Wohnung im ersten Obergeschoss, wo der Brand am Vorabend ausgebrochen war, schnell gelöscht werden. Es entstand viel Rauch. Vorübergehend mussten 30 Menschen aus ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Schaden war zunächst unklar.