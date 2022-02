Der traditionelle "Blutritt" im oberschwäbischen Weingarten soll in diesem Jahr wie vor der Pandemie wieder mit Hunderten Reitern abgehalten werden - und möglicherweise erstmals auch mit Frauen. "Die aktuelle Situation und die Prognosen lassen mehr zu als 2020 und 2021", sagte der Weingartener Pfarrer Ekkehard Schmid laut einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Freitag. Schmid habe sich in einem Schreiben an die Gruppenführer gewandt und sehe darin den Blutfreitag am 27. Mai "in der vertrauten Form wie zuletzt 2019" vor. Die Stadt Weingarten hat den Planungen demnach grundsätzlich zugestimmt.