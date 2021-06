Name: Nina Wesemann

Geboren am 3. 1.1989 in Köln

Werdegang: Nach ihrem Abi in Köln geht Nina Wesemann nach Berlin. Sie arbeitet als Regie-Assistentin bei verschiedenen Filmproduktionen. 2010 wird sie an der Film-Hochschule München aufgenommen; ihr Fach: Dokumentarfilm-Regie. 2016 studiert Wesemann in Berlin außerdem Tanz und Choreografie an der Uni der Künste. In Berlin entsteht auch ihr Dokumentarfilm "Kinder". Dafür begleitet sie ein Jahr lang mit der Kamera vier Kinder, die, so sagt sie, an der Schwelle zwischen der "reinen Kindheit" und einem nächsten Schritt in ein jugendliches Alter sind.

Aktuell: Ihre mit Felicitas Sonvilla entstandene siebenteilige Doku-Serie "Boys" ist in der ZDF-Mediathek bereits abrufbar. Am 12.Juli läuft sie außerdem um 23.50 Uhr im ZDF.

Privat: Nina Wesemann lebt in Berlin.