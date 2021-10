BIOGRAFIE

Name: Katarina Witt

Geboren am 3. Dezember 1965 in Falkensee (Brandenburg)

Familie: Witts Vater war Landwirt, ihre Mutter Krankengymnastin; sie hat einen älteren Bruder.

Ausbildung an der Karl-Marx-Städter Kinder- und Jugendsportschule, dem heutigen Sportgymnasium Chemnitz.

Karriere: Ab 1977 trainierte Witt unter Jutta Müller beim SC Karl-Marx-Stadt. 1979 erreichte Witt erstmals das Podium: Sie wurde bei den DDR-Meisterschaften Dritte. Danach steile Karriere mit dem ersten Höhepunkt: Goldmedaille im Eiskunstlauf Damen 1984 in Sarajevo. Vier Jahre später ebenfalls Gold in Calgary. Witt ist mit insgesamt 15 Mal Gold- und Silber bei internationalen Turnieren eine der erfolgreichsten Sportlerin in der Geschichte des Eiskunstlaufes.

In der DDR: Witt war in der DDR eine prominente Sportlerin und wurde von der Staatsführung als Repräsentantin und Aushängeschild des Landes betrachtet; sie wurde aber auch bespitzelt und abgehört. Die damalige Beauftragte für Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, bezeichnete Katarina Witt als "Begünstigte" der Stasi, was Witt bestritt. In einem Interview 2001 sagte sie, sie sei "von diesem Staat überzeugt" gewesen.

Im Film: Witt stand auch schon neben Tom Cruise vor der Kamera (Film: "Jerry Maguire") und hatte einen Gastauftritt in der Erfolgsserie "How to Sell Drugs Online (Fast)".

Privat: Witt lebt in Berlin, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.