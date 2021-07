BIOGRAFIE

Name: Daniel César Martín Brühl González Geboren am 16. Juni 1978 in Barcelona; aufgewachsen in Köln.

Familie: Brühl ist Sohn des TV-Regisseurs Hanno Brühl und der spanischen Lehrerin Marisa González Domingo. Er hat zwei Brüder.

Filme: International bekannt wurde Brühl durch die Hauptrolle im Kinofilm "Good Bye, Lenin!" (2003), für die er vielfach ausgezeichnet wurde. Für Quentin Tarantino und neben Brat Pitt spielte er in dem Oscar-nominierten Film "Inglourious Basterds" (2009). 2016 war er in "The First Avenger: Civil War" zu sehen.

Privat: Daniel Brühl lebt in Berlin-Prenzlauer Berg und ist mit der Psychologin Felicitas Rombold verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne (*2016/*2020). Brühl spricht Deutsch, Katalanisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Seit 2011 betreibt er die Tapas-Bar "Raval" in Berlin-Kreuzberg.