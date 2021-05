BIOGRAFIE

Name: Christoph Reuter

Geboren: 1977 in Dessau.

Werdegang: Die Liebe zur Musik entdeckt Reuter schon als Kind und nimmt Klavierunterricht. Zu seiner früheren Lehrerin hält er bis heute den Kontakt. Nach dem Abitur studiert er an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin und an der Hochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Seine Fächer: Jazzpiano und Musikpädagogik. In den folgenden Jahren, nach dem Examen, zeigt sich die Vielfältigkeit Reuters. Als Komponist verfasst er Klavierkonzerte, Oratorien und auch ein Musical. Als Pianist tritt er europaweit auf. Und auch als Kabarettist sieht man ihn auf der Bühne. Etwa bei Auftritten mit Eckart von Hirschhausen als musikalischer Sidekick, aber auch mit seinen Soloprogrammen.

Aktuell: Das Buch "Alle sind musikalisch – außer manche: Alles über die wunderbare Welt der Musik – und der Beweis, dass wir viel musikalischer sind, als wir denken" (Heyne, 368 Seiten, 20 Euro) beruht zu einem kleinen Teil auf seinem gleichnamigen Soloprogramm, für das er schon mit dem Thüringer Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden ist.

Privat: Christoph Reuter lebt in Berlin.