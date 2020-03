Name: Heike Makatsch

Geboren am 13. August 1971 in Düsseldorf

Ausbildung: Sie studierte mehrere Semester Politik und Soziologie und begann eine Ausbildung zur Schneiderin. 1993 wurde Makatsch als Moderatorin beim Musiksender Viva bekannt.

Filme und Preise: Mit dem Kinofilm "Männerpension" hatte Heike Makatsch 1996 ihren Durchbruch als Schauspielerin und erhielt prompt den ersten "Bambi". Es folgten zahlreiche viel beachtete Rollen in Film und Fernsehen – unter anderem die der Margarete Steiff im gleichnamigen Film (2005), für die Makatsch einen weiteren "Bambi" bekam, ebenso wie für ihre Darstellung der Renate Reger in "Das Wunder von Lengede" (2003), das der Schauspielerin zudem den Adolf-Grimme-Preis einbrachte. Seit 2016 ist sie als Kommissarin in der Krimireihe "Tatort" zu sehen.

Privat: Heike Makatsch ist mit dem Schauspieler Trystan Pütter liiert, hat drei Töchter und lebt in Berlin.