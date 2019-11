Name: Thomas Kretschmann

Geboren am 8.9.1962 in Dessau

Sport: Als Sechsjähriger begann er mit dem Schwimmen im Dessauer Stadtbad und kam im Alter von zehn Jahren in ein Sportinternat nach Halle (Saale). Ein Jahr später schwamm er DDR-Altersklassenrekord über 1500 Meter Freistil, gehörte ab diesem Zeitpunkt dem Olympiakader der DDR an und gewann mehrere Meistertitel. Im Alter von 17 Jahren hörte er mit dem Leistungssport auf.

Ausbildung: Nach dem Abitur bewarb er sich erfolgreich an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, trat den Studienplatz aber nie an. In der Zeit beschloss er, nach Westdeutschland zu fliehen. Ende der 1980er-Jahre absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule „Der Kreis“ in Berlin.

Filme: Im Kino war Kretschmann in Nebenrollen in großen Hollywood-Produktionen zu sehen: In „Blade II“ mit Wesley Snipes, in „Der Pianist“ von Roman Polanski, in „Operation Walküre“ neben Tom Cruise oder in „Wanted“ neben Morgan Freeman und Angelina Jolie. 2014 und 2015 spielt er in den extrem erfolgreichen Avenger-Verfilmungen mit.

Privat: Kretschmann war bis 2009 zwölf Jahre lang mit der Filmproduzentin Lena Roklin liiert und hat mit ihr drei Kinder (* 1998, * 1999 und * 2002). Von März 2009 bis Juni 2010 war er mit dem deutsch-iranischen Fotomodell Shermine Shahrivar liiert. (lex)