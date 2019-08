BIOGRAFIE

Name: John Marwood Cleese.

Geboren am 27. Oktober 1939 in Weston-super-Mare, Somerset, England.

Frühes Training: Schon als Schüler musste Cleese einige Schmähungen aushalten - weil er groß war für sein Alter. Das schärfte seine Schlagfertigkeit. Außerdem sammelte er als Kind Witze.

Auch lustig: Sein Vater Reginald Francis Cleese hieß ursprünglich Cheese (deutsch: Käse), änderte seinen Nachnamen jedoch 1915. Sonst hätte der Sohn später John Cheese geheißen.

Ernsthaft: Cleese studierte Jura in Cambridge, wo er auch erste Erfahrung am Theater sammelte. Nach dem Abschluss schrieb er für die BBC, tourte als Schauspieler, arbeitete fürs Radio.

Im Zirkus: 1969 wurde erstmals Monty Python’s Flying Circus ausgestrahlt. Die Gruppe hatte überwältigenden Erfolg mit ihrem farcenhaften und grotesken Humor. Cleese trat in weit über hundert verschiedenen Rollen auf.Privat: Cleese ist zum vierten Mal verheiratet und hat zwei Töchter. Mit seiner aktuellen Frau Jennifer Wade lebt Cleese in Kalifornien. lex