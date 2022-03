Nach dem Unfall mit eingestürzter Fußgängerbrücke in Bensheim in Südhessen ist die Strecke wieder frei. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden an dem hängengebliebenen Lastwagen und der Brücke auf rund 200 000 Euro, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Hier seien allerdings noch nicht die Kosten für den Wiederaufbau der Brücke mit eingerechnet. Mit zwei Kränen wurden die eingestürzten Brückenteile den Angaben nach am Freitagabend zur Seite gezogen und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.