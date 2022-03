Die Basketballer von ratiopharm Ulm stehen vorzeitig in den Playoffs des Eurocups. Einen Tag nach dem Sieg bei Mincidelice JL Bourg en Bresse (85:72) trugen die Ergebnisse der Konkurrenz in der Gruppe B dazu bei, dass sich die Ulmer am Mittwoch für die nächste Runde qualifizieren konnten.