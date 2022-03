Frankfurt/Main (dpa) - Zuletzt war Dalmonte in der vergangenen Saison beim italienischen Erstligisten Fortitudo Bologna tätig. Die Skyliners erhoffen sich von ihm die Rettung vor dem drohenden Abstieg. Unterstützt wird er dabei weiter von Co-Trainer Klaus Perwas, der das Team beim jüngsten 72:67-Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig betreut hatte. Mit nur zwölf Punkten aus 24 Spielen sind die Hessen dennoch Tabellenvorletzter.

"Luca ist ein Trainer mit sehr viel Erfahrung. Noch wichtiger: mit Erfahrungen in solchen Situationen, in der wir uns gerade befinden. Durch sein Engagement erhoffen wir uns neue Impulse in der Mannschaft, so dass wir das große Ziel des Klassenverbleibs gemeinsam schaffen", sagte Frankfurts Sport-Manager Marco Völler.

