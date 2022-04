Den öffentlichen Personennahverkehr zukunftsfähig machen - das ist das Ziel des "Intensivprogramms Schiene", an dem das Land Hessen, der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn (DB) beteiligt sind. Heute geben die drei Partner einen Überblick über aktuelle Projekte in der Rhein-Main-Region. Sie wollen erklären, was in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden ist und was noch getan werden soll, um den ÖPNV attraktiver und klimafreundlicher zu machen. An dem Termin wollen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), RMV-Geschäftsführer Knut Ringat und der Vorstandschef der DB Regio, Jörg Sandvoß, teilnehmen.