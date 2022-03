Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Sonntag in Wiesbaden die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. Die Wilhelm Leuschner-Medaille ging an den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Herbert Landau, den ehemaligen Bundestagsvizepräsident Hermann Otto Solms, die frühere Oberbürgermeisterin von Rüsselsheim Ottilia Geschka und die Krankenschwester Zeynep Kallmayer.