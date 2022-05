Einreise: Beim Check-in am Ausgangsflughafen ist von allen Reisenden ein aktueller negativer Covid-19-Test vorzulegen. PCR-Tests dürfen bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein, inzwischen ebenfalls zugelassene, unter medizinischer Aufsicht durchgeführte Antigen-Tests höchstens 24 Stunden alt. Nicht-Geimpfte benötigen neben dem regulären Online-Visum noch eine weitere Genehmigung, https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep.

Mietwagen:Camper, 4 x 4 oder "normal" - was ist das richtige Auto? Das hängt auch davon ab, wo man hin will. Auf dem asphaltierten Explorers Way selbst geht alles; wer die Variante des Red Centre Way und manch anderen Abstecher plant, braucht ein Allradfahrzeug. Einen internationalen Führerschein und eine Kreditkarte benötigt jeder Ausleiher.

Geführte Touren: Den Explorers Way bereisen die meisten individuell im Auto - oder mit dem Hotelzug "The Ghan". Deutsche Veranstalter wie Explorer Fernreisen (www.explorer.de) und Dertour (www.dertour.de) planen, ihre im australischen Lockdown eingestellten Angebote wieder aufzunehmen. Diese Packages reichen vom organisierten Tagesausflug bis zur 14-tägigen Mietwagenreise samt gebuchten Unterkünften, sowohl mit als auch ohne Guide.

Beste Reisezeit:Der Norden ist tropisch, der Süden wartet mit gemäßigten Temperaturen auf, die "große Mitte" ist trocken und heiß. Dennoch ist der Explorers Way ganzjährig befahrbar.