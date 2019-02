Reisezeit: In Austin scheint an 300 Tagen des Jahres die Sonne. März bis Mai und September bis November sind die besten Reisemonate bei angenehmen Durchschnittstemperaturen um 23 Grad. Heiße Sommertage können wegen hoher Luftfeuchtigkeit anstrengend sein.

Anreise: Von Mai 2019 an gibt es Lufthansa-Nonstopflüge von Frankfurt/Main nach Austin. Für Umsteigeverbindungen bieten sich die großen US-Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta und United an, die Austin täglich mit Großstädten wie Chicago, Minneapolis und New York verbinden.

Einreise: Deutsche USA-Urlauber brauchen kein Visum, müssen sich aber spätestens 72 Stunden vor Abflug unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Sie kostet 14 US-Dollar und gilt zwei Jahre lang.

Übernachtung: An der Autobahn Interstate 35 liegen viele preiswerte Kettenhotels. Luxuriöser sind die großen Innenstadt-Hotels. Daneben gibt es eine Vielzahl individueller kleiner Gasthäuser, Cottages und Bed & Breakfasts.

Musik: Live-Musik-Konzerte finden sich auf den Websites www.showlistaustin.com und www.austinchronicle.com/events/music.

Geld: Ein US-Dollar sind 0,88 Euro (11. Februar 2018).

Informationen: Travel Texas, c/o Lieb Management, Bavariaring 38, 80336 München (E-Mail: traveltexas@lieb-management.de, www.traveltexas.com).