Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat die Forderung von SPD und FDP nach einer Sondersitzung des Parlaments über den Vorstoß von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zu einem Ende der pandemischen Corona-Lage abgelehnt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der Landtagsfraktionen in Stuttgart. Die Opposition aus SPD und FDP hat allein nicht genug Stimmen, um eine Sondersitzung durchzusetzen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke hatten Aras am Freitag gebeten, für diese Woche eine Sondersitzung einzuberufen, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit über den Kurs der grün-schwarzen Regierung erhalten.