Wasser schwappt bei Bootsfahrten gerne mal über, daher Wechselklamotten einpacken. An heißen Tagen auch an Hut, Badeklamotten fürs Kind und UV-Schutz denken. Speziell was den Europapark angeht: Der Besucherandrang ist teilweise extrem, bereits vor der Autobahnabfahrt Rust bilden sich Staus. Einmal kehrten wir nach einer Stunde Stau mit einem heulenden Fünfjährigen auf der Rückbank um. Wer sich derlei Erfahrungen ersparen möchte, sollte im September gegen Ende der baden-württembergischen Sommerferien hinfahren. Besser: Man besucht den Park an einem leicht regnerischen Tag. Verpflegung bringen wir selbst mit, das spart Zeit und Geld. Außerdem fanden wir den Geschmack der Speisen in den Parks eher mittelmäßig. Aber: Gegen gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte spricht natürlich nichts.