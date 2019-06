Alkohol im Wein

Wie bei jeder alkoholischen Gärung ist es auch bei der Herstellung von Wein: Hefen spalten den in der Traube enthaltenen Zucker in Alkohol und Kohlensäure auf. Allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze: bei einem Alkoholgehalt von 16, vielleicht auch 17 Prozent machen selbst die stärksten Hefen schlapp. Der unvergorene Zucker bleibt dann als Restsüße im Wein zurück. Während Mittel- und Südeuropäer noch immer Weine mit 11 bis 13 Prozent Alkohol bevorzugen, kommen in Schweden oft nicht mehr als 8,5 Prozent in die Flasche. Der Grund hierfür ist nicht zwangsläufig geschmacklicher Natur: bei höheren Werten schlägt der Fiskus zu. Auch chinesische Weintrinker haben lieber Weine mit einem Alkoholgehalt zwischen 8,5 und 10,5 Prozent im Glas. In Deutschland muss der vergorene Traubensaft mindestens 8,5 Prozent aufweisen, um als Wein bezeichnet werden zu dürfen. Der Begriff "alkoholfreier Wein" ist daher missverständlich. "Entalkoholisiertes Getränk aus vergorenen Trauben" wäre die korrekte Bezeichnung.