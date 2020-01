> Das iberoamerikanische Theaterfestival ¡Adelante! des Theaters Heidelberg ist drei Jahre nach der Premiere wieder da: Vom 1. bis 8. Februar werden bei der zweiten Ausgabe 13 Gastspiele aus elf Ländern sowie eine internationale Koproduktion gezeigt. ¡Adelante! bietet einen Überblick der zeitgenössischen Theaterproduktion in Iberoamerika – also in Ländern wie Mexiko, Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador oder Kuba. Die Stücke laufen mit deutschen Übertiteln in den Spielstätten des Theaters – Ausnahme ist das Stück "Quaseilhas" (siehe Text unten), das auf dem Gelände des früheren US-Hospitals in Rohrbach aufgeführt wird.

Festivalhöhepunkt ist das Stück "La Flauta Mágica – Die Zauberflöte", das letzte Woche beim Festival "Santiago a Mil" in Chile uraufgeführt wurde. An dieser Koproduktion sind Künstlerinnen aus Deutschland, Chile, Mexiko, Uruguay und Italien beteiligt. Die Premiere am 1. Februar ist ausverkauft, aber es gibt noch wenige Restkarten für die Aufführung am 4. Februar, 20.30 Uhr. Infos: www.adelante-festival.de.