Nach mehreren Absagen wegen der Corona-Pandemie soll das traditionsreiche Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart in einer abgespeckten Version wieder gefeiert werden. Die Veranstaltung werde als Frühlingsfest "light" vom 16. April bis 8. Mai und mit verlängerten Öffnungszeiten stattfinden, teilte die Stadt am Mittwoch mit und gab grünes Licht für die bereits bekannten Pläne.