Der Berufungsprozess gegen eine Umweltaktivistin steht am Landgericht Gießen kurz vor seinem Abschluss. Die Plädoyers in dem Verfahren im Zusammenhang mit den Protesten gegen den Ausbau der Autobahn 49 werden an diesem Dienstag (ab 9.00 Uhr) erwartet. Möglicherweise fällt an diesem Tag auch das Urteil gegen die Angeklagte, deren Identität weiterhin unbekannt ist und die allgemein "Ella" genannt wird.