Das Ringen um die Übernahme der Aareal Bank geht in die nächste Runde. Nachdem die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge vor Kurzem noch am Widerstand von Großaktionären gescheitert waren, legten sie am Donnerstag erwartungsgemäß eine neue Offerte für den Gewerbeimmobilien-Finanzierer aus Wiesbaden vor.