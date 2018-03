Von Daniel Bräuer

Und wenn am Mittwochmorgen alle Stimmen gezählt sind, die Wahlmänner verteilt und die Welt im Wissen aufwacht, wer neuer US-Präsident wird, dann wird vielerorts wieder der Refrain erklingen: "Good morning, America, how are you?" Gesungen von Arlo Guthrie, dem Sohn des legendären Folksängers Woody Guthrie. Geschrieben hat den Song der hierzulande kaum bekannte Steve Goodman - wie es der Zufall will: ein Klassenkamerad von Hillary Clinton.

Die Idee kam Goodman, als er im Zug saß. Jenem Zug namens "City of New Orleans", der von seiner Heimatstadt Chicago im Norden bis New Orleans ganz im Süden fuhr: 1500 Kilometer, fast 16 Stunden - damals die längste Tageszugfahrt der ganzen USA. Bald nach dieser Fahrt zur Familie seiner Frau hörte Goodman davon, dass der "City of New Orleans" eingestellt werden sollte, wie so viele Passagierverbindungen in jener Zeit, die den Zuggesellschaften nur Defizit einbrachten. Sein Lied wird zum Abgesang auf ein ganzes Zeitalter, das da gefühlt zu Ende geht: Die Eisenbahn, dieser "Fliegende Teppich aus Dampf" (Guthrie singt: aus Stahl), hat das Land groß gemacht. Und nun klingt alles nach Niedergang: Vor dem Fenster ziehen namenlose Städte vorbei, rostende Autofriedhöfe, in den Waggons sitzen kaum mehr Passagiere als Schaffner. Und bald also soll Schluss sein damit. "The steel rails still ain’t heard the news... This train’s got the disappearing railroad blues. Good night, America, how are you..."

Um aus dem zarten, halb protestierenden Folksong einen Welthit zu machen, brauchte es eine Kneipe: Dort traf Goodman auf Guthrie und fragte, ob er ihm etwas vorsingen dürfe. Guthrie hatte wenig Lust - aber Durst. Und für die Dauer eines Bieres hörte er zu. Und beschloss, das Lied selbst neu aufzunehmen, aufgeplustert mit zuckrigen Chören und einem Gitarren- und Pianoarrangement, das an den steten Rhythmus der Räder erinnert, die durch die Gegend rattern. Der Rest ist Geschichte: Guthries Single wurde 1972 ein Top-20-Hit, die Tantiemen erlaubten es Goodman, seinen Job dranzugeben und Vollzeitmusiker zu werden. Zwölf Alben folgten, einige Hits für andere Sänger und eine Fan-Hymne für sein Baseballteam "Chicago Cubs".

Das Lied aus dem Zug indes nahm ein Eigenleben an. Es wurde so populär, dass seit 1981 wieder ein Nachtzug auf jener Strecke den Namen "City of New Orleans" trägt, und gab der TV-Sendung "Good Morning America" ihren Namen. Es schwappte nach Europa und bekam in den Niederlanden einen neuen Text (etwa: "Der Sommer ist schon wieder vorbei"), aus dem dann Rudi Carrells "Wann wird’s mal wieder richtig Sommer" wurde. In den USA nahmen sich Countrystars wie Dolly Parton und Johnny Cash das Original vor, Willie Nelson landete eine Nummer 1 - und brachte Goodman 1985 einen Grammy ein.

Der Komponist selbst konnte ihn nicht entgegennehmen. Er starb im Jahr zuvor an einer besiegt geglaubten Leukämie im Alter von nur 36 Jahren.