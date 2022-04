Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir findet ein verbilligtes Nahverkehrsticket von der Zielsetzung her gut, ist aber mit der Umsetzung nicht glücklich. "Das wird am Ende wahrscheinlich das größte Experiment, was es jemals in Sachen öffentlicher Nahverkehr in Deutschland gegeben hat - und wir werden alle daraus lernen", sagt der Grünen-Politiker am Montag.