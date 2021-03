Christoph Moll zur anstehenden Kommunalwahl in Hessen

Wer seine Stimme per Brief abgegeben hat, der hat alles richtig gemacht – zumindest was die Kreistagswahl angeht. Denn für den riesigen Stimmzettel braucht man Zeit. 71 Stimmen müssen nicht, aber können auf acht Listen verteilt werden. Und selbst wenn man nur die Kandidaten aus seinem Wohnort wählen will, braucht man dafür viel Zeit – Zeit, die man angesichts der Corona-Pandemie nicht im Wahllokal verbringen sollte. Die Baden-Württemberger zeigen seit Langem, wie es besser geht: Hier werden die Stimmzettel für die Kommunalwahl nach Hause geschickt, wo sie in Ruhe ausgefüllt und am Wahlsonntag abgegeben werden können. In Hessen wird das schon lange gefordert. Es wäre nun die Zeit gewesen, dies endlich umzusetzen.