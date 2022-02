Ein Mann ist bei Holzfällarbeiten in einem Waldstück zwischen Altdorf und Nürtingen (Landkreis Esslingen) von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der 68-Jährige sei am Samstag noch am Ort des Unfalls gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen. Zeugen hätten die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst hatte die "Süddeutsche Mediengesellschaft" über den Fall berichtet.