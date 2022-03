Am 30. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern seinen 16. Saisonsieg gefeiert. Gegen den TSV Havelse gewann die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen am Samstag mit 3:0 (1:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Vor 20 650 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Terrence Boyd in der 11. Minute die Führung für die Pfälzer. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Philipp Hercher auf 2:0 (53.), Marlon Ritter traf in der 73. Minute zum 3:0-Endstand.