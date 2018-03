Hoffenheim hat offenbar Interesse an Fabian Johnson

TSG-Manager Ernst Tanner hat eine Vorliebe für Spieler von 1860 München. Jahrelang war er dort für den Nachwuchs zuständig und mit Peniel Mlapa und Kevin Volland hat er in seinem ersten Jahr als Manager schon zwei ehemalige Münchner unter Vertrag genommen. Der nächste könnte Fabian Johnson sein. Der Verteidiger spielt inzwischen zwar in Wolfsburg, war aber zu Tanners Zeiten noch bei 1860 München. Im Sommer 2009 ist der Bayer dann zu den Niedersachsen gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam Johnson allerdings nur zu sechs Bundesliga-Einsätzen für den VfL. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist Hoffenheim an dem 23-jährigen interessiert. Die Ablösesumme, so vermutet das Boulevard-Blatt, könnte unter einer Million Euro liegen.