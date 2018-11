Mit deutlicher Mehrheit ist Boris Vukcevic zum besten Spieler gegen den VfB Stuttgart gewählt worden

Das letzte Spiel in dieser Saison war für Boris Vukcevic etwas ganz besonderes: Er krönte sein erstes Bundesliga-Jahr mit seinem ersten Tor. Per Kopf erzielte er in der 44. Minute nicht nur den Ausgleich zum 1-1, es war auch das letzte Gegentor in der Bundesligakarriere von Jens Lehmann. Die Fans wählten den Spieler mit der Nummer 34 mit 36,6 % der Stimmen zum besten Mann, vor Luiz Gustavo. Der Brasilianer kam auf 25,9 %. Die Ergebnisse im Überblick:

1. Boris Vukcevic 36,6 %

2. Luiz Gustavo 25,9 %

3. Andreas Beck 11,0 %

4. Christian Eichner 9,3 %

5. Carlos Eduardo 5,5 %

6, Daniel Haas 3,1 %

7. Maicosuel 2,8 %

8. Josip Simunic 1,7 %

9. Sejad Salihovic 1,7 %

10. Chinedu Obasi 1,0 %