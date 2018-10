Nach den schwachen Leistungen in den letzten Spielen macht sich der Manager für Chinedu Obasi stark.

"Wir müssen ihm die Chance geben, auch mal so eine Phase zu durchlaufen und ihm trotzdem den Rücken stärken", sagt Manager Jan Schindelmeiser. Zwar hat der Nigerianer mit fünf Treffern schon jetzt fast so viele Tore erzielt wie in der gesamten letzten Saison (6 Tore), doch in den letzten Bundesliga-Spielen konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. So vergab der 23-jährige im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 55. Minuten nach einem Alleingang die beste Torchance der Hoffenheimer in der zweiten Halbzeit. "Wir sehen auch, daß es momentan nicht die Leistung abruft, die wir von ihm über weite Strecken gesehen haben", sagt Schindelmeiser. Ihn jetzt zu unterstützen, sei "die einzige Möglichkeit, daß er wieder an sich glaubt.