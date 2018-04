Im Pokalspiel am Dienstag gegen Bremen triff Per Nilsson auf den Bremer Stürmer Markus Rosenberg. Beide kennen sich gut ...

"Es gibt ja nicht so viele Schweden in der deutschen Liga" sagt Hoffenheims Kapitän Per Nilsson und schmunzelt. Genau genommen sind es sechs Stück. Neben Nilsson noch der Berliner Bengtsson, die beiden Bochumer Concha und Johansson, der Hamburger Berg und Bremens Markus Rosenberg.

Und mit eben diesem Markus Rosenberg verbindet Per Nilsson viel. "Ich kenne Markus sehr gut" sagt Nilsson. "Wir sind im gleichen Alter, haben zusammen in der Jugend- und der U21-Nationalmannschaft zusammen gespielt. In der schwedischen Liga haben wir gegeneinander gespielt."

Am Dienstag im DFB-Pokal treffen die beiden Schweden vielleicht wieder aufeinander. "Wenn wir uns sehen reden wir schon lange. Aber jetzt vor dem Spiel hatten wir keinen Kontakt." sagt Nilsson. Für den Hoffenheimer Innenverteidiger stehen die Chancen für einen Einsatz besser. Andreas Beck ist Verletzt, Compper und Simunic sind angeschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nilsson von Beginn an spielen wird ist hoch.

Rosenberg hingegen ist in Bremen nicht mehr als ein Ergänzungsspieler. Nilsson kennt trotzdem die Qualitäten seines Landsmannes: "Er ist sehr schnell und kann gut mit rechts und mit links schießen."

Wie das Duell der beiden Landsmänner ausgeht entscheidet sich am Dienstag um 20.30 Uhr.